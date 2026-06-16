FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 10l
Polymeer-gebaseerd reinigingsmiddel zonder laagopbouw voor onderhoudsreiniging van alle waterbestendige harde en veerkrachtige vloeren. Antislip-eigenschappen volgens DIN V 18032-2:2001-04.
FloorPro Wipe Care Extra RM 780 is de ideale dagelijkse reiniger na het coaten met onze RM 784 Care Dispersion en RM 782 Protect Dispersion. Het op wateroplosbare polymeren gebaseerde reinigings- en onderhoudsproduct vormt geen lagen op oppervlakken, verwijdert betrouwbaar vet, olie en minerale vervuiling, en is ook geschikt voor delicatere vloeren zoals elastomeer (rubber) of PVC. Het kan ook worden gebruikt op dissipatieve ESD-vloeren en is dankzij de antislip-eigenschappen bevestigd door experts volgens DIN V 18032-2:2001-04 bijzonder geschikt voor gebruik in sport- en multifunctionele zalen. De laag-schuimende FloorPro Wipe Care Extra RM 780 is ontworpen voor gebruik met schrobzuigers en voor klassieke handmatige reiniging. Professionals in de schoonmaaksector profiteren ook van de hoge gebruikersveiligheid van het niet-toxische middel.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 188 x 307
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