FloorPro Wipe Care RM 746, 10l
Reinigingsactieve, neutrale zeepreiniger. Brengt een vuilwerende verzorgende film met antislipwerking aan.
Geschikt voor alle waterbestendige harde en veerkrachtige vloeren en impressieert met zijn milde, zeepgebaseerde formule: FloorPro Wipe Care RM 746 van Kärcher. De neutrale dagelijkse reiniger kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt en is bijzonder laag-schuimend – voor efficiënte benutting van het tankvolume van schrobzuigers. Omdat het geen oplosmiddelen bevat, is het ook geschikt voor het reinigen en onderhouden van delicate rubberen of PVC-vloeren. Vet, olie en minerale vervuiling worden effectief verwijderd, met een antislip en vuilafstotende onderhoudsfilm en een frisse, aangename geur. Indien nodig kan de onderhoudsfilm moeiteloos worden gepolijst tot een stralende hoogglans met een een-schijfmachine.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|9,2
|Gewicht (kg)
|10,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 188 x 307
Eigenschappen
- Alledaagse reiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Krachtige zeepreiniger
- Produceert een duurzame, vuilwerende film
- Antislip
- Kan eenvoudig worden gepolijst. Zorgt voor hoogglans afwerking.
- Laagschuimende formule
- Zachte reiniging
- Aangenaam frisse geur
- NTA-vrij
- Vrij van oplosmiddelen
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
- Vloerreiniging