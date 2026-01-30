Geschikt voor alle waterbestendige harde en veerkrachtige vloeren en impressieert met zijn milde, zeepgebaseerde formule: FloorPro Wipe Care RM 746 van Kärcher. De neutrale dagelijkse reiniger kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt en is bijzonder laag-schuimend – voor efficiënte benutting van het tankvolume van schrobzuigers. Omdat het geen oplosmiddelen bevat, is het ook geschikt voor het reinigen en onderhouden van delicate rubberen of PVC-vloeren. Vet, olie en minerale vervuiling worden effectief verwijderd, met een antislip en vuilafstotende onderhoudsfilm en een frisse, aangename geur. Indien nodig kan de onderhoudsfilm moeiteloos worden gepolijst tot een stralende hoogglans met een een-schijfmachine.