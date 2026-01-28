Hoogglansvloeren van graniet of gneis, evenals andere harde stenen, vereisen een speciaal onderhoudsproduct dat droogt zonder residu of strepen achter te laten – zoals de FloorPro Shine Cleaner RM 755 van Kärcher, of het nu gaat om handmatige vloerreiniging of voor gebruik op grote oppervlakken met een schrobzuiger. Het is ideaal voor tussen- en onderhoudsreiniging van deze hoogwaardige vloerbedekkingen, maar kan ook worden gebruikt op andere oppervlakken, inclusief dissipatieve ESD-vloeren. Het verwijdert snel en betrouwbaar vet, olie, roet en de gebruikelijke minerale vervuiling door wegvervuiling. Het heeft ook een extra laag-schuimende formulering voor gebruik met schrobzuigers en een efficiënt gebruik van het tankvolume. FloorPro Shine Cleaner RM 755 is gemakkelijk scheidbaar en laat na het reinigen een aangename, frisse geur achter.