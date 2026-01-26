FloorPro Spray Cleaner RM 748 van Kärcher is ontwikkeld voor de mechanische tussenreiniging van gecoate, oplosmiddelgevoelige vloerbedekkingen, zoals linoleum, rubber of PVC-vloeren. Het gebruiksklare, op was gebaseerde reinigingsmiddel wordt aangebracht met een eenschijfsmachine om veelvoorkomende markeringen door voetverkeer te verwijderen, terwijl het tegelijkertijd het oppervlak herstelt en verfrist. Bovendien heeft de speciale formulering een antislip-effect voor verhoogde veiligheid.