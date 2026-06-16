Ideaal voor autowasbeurten met borstels in zelfbedieningswasinstallaties, maar ook zeer geschikt voor gebruik in hogedrukreinigers met schuimstralen: de uiterst zuinige Active Foam CP 940 van Kärcher voor grondige en zachte reiniging van auto's en bedrijfsvoertuigen. Ontworpen voor gebruik als nat en droog schuim met een borstel, produceert het actieve schuim een helder en volumineus schuim dat moeiteloos olie, vet en mineraalverontreinigingen oplost terwijl het de glij-eigenschappen van de borstel verbetert voor zachte reiniging. Bovendien voorkomt afstemming met daaropvolgende waxproducten strepen op de lak en vermindert het opnieuw vervuilen van de borstels. De oppervlakteactieve stoffen in CP 935 zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO, waardoor het milieuvriendelijk is, en het scheidt olie en water zeer snel in de olieseparator.