Actief schuim CP 940, 20l
Iets alkalische actieve schuim voor zelfbedieningswasinstallaties. Het VDA-conforme actieve schuim met citroengeur is mild voor de lak dankzij zijn goede spoelende eigenschappen.
Ideaal voor autowasbeurten met borstels in zelfbedieningswasinstallaties, maar ook zeer geschikt voor gebruik in hogedrukreinigers met schuimstralen: de uiterst zuinige Active Foam CP 940 van Kärcher voor grondige en zachte reiniging van auto's en bedrijfsvoertuigen. Ontworpen voor gebruik als nat en droog schuim met een borstel, produceert het actieve schuim een helder en volumineus schuim dat moeiteloos olie, vet en mineraalverontreinigingen oplost terwijl het de glij-eigenschappen van de borstel verbetert voor zachte reiniging. Bovendien voorkomt afstemming met daaropvolgende waxproducten strepen op de lak en vermindert het opnieuw vervuilen van de borstels. De oppervlakteactieve stoffen in CP 935 zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO, waardoor het milieuvriendelijk is, en het scheidt olie en water zeer snel in de olieseparator.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|8
|Gewicht (kg)
|20,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 230 x 410
Eigenschappen
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autowassen
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Creëert een volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
- Helpt de borstels glijden en beschermt daardoor het oppervlak van het voertuig
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vervuilen van de borstels
- Is compatibel met wax om strepen op het lakoppervlak te voorkomen
- VDA-conform
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
- Voertuigreiniging
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
- Voertuigen