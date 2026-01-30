Geselecteerde ingrediënten en een speciale formulering voor zachte en intensieve reiniging van auto's en bedrijfsvoertuigen tegelijkertijd: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic van Kärcher. Geschikt voor gebruik bij zelfbedieningswasstations en in voertuigwasinstallaties, verwijdert het bijzonder schuimende actieve schuim betrouwbaar en effectief vet, olie en minerale vervuiling van voertuigoppervlakken. RM 812 Classic kan ook worden gebruikt als een borstelshampoo. Het volumineuze, lichtgekleurde schuim ondersteunt de glij-eigenschappen van de borstels en beschermt zo de lak, terwijl het tegelijkertijd de hervervuiling van de borstels aanzienlijk vermindert. Bovendien is het hoogrenderende actieve schuim afgestemd op volgende waxproducten en voorkomt zo strepen, scheidt snel olie/water in de olieafscheider en voldoet aan de VDA-normen.