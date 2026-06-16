Actieve reiniger, poeder RM 80, 20kg

Hoog geconcentreerd, strooibaar en in water oplosbaar poeder met frisse geur. Lost olie, vet- en emissieverontreinigingen op, reinigt actief bij alle temperaturen, ontziet het materiaal.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (kg) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 10,9
Gewicht (kg) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 20,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 750 x 450 x 120
Eigenschappen
  • Een zeer krachtig poeder voor hogedrukreiniging voor het wassen van voertuigen
  • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Actieve reiniging bij elke temperatuur
  • Zeer effectief
  • Zachte reiniging
  • NTA-vrij
Actieve reiniger, poeder RM 80, 20kg
Actieve reiniger, poeder RM 80, 20kg
Actieve reiniger, poeder RM 80, 20kg
Actieve reiniger, poeder RM 80, 20kg
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Voertuigen
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen