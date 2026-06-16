Actieve schuimreiniger Nano RM 816 Classic, 200l
Wax-compatibele, krachtige reinigings- en VDA-conforme schuimreiniger voor voertuigwasinstallaties. Bereidt optimaal voor op drogen en is perfect afgestemd op onze RM 832 Gloss Dryer Nano.
Onze VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic is een krachtig reinigend actief schuim met lotuseffect voor het reinigen van auto's in voertuigwasinstallaties. RM 816 Classic verwijdert effectief vet, olie en vuil veroorzaakt door emissies, evenals insectenresten. Het actieve schuim bereidt voor op het drogen, creëert een nano-gestructureerd oppervlak en is daarom perfect afgestemd op de daaropvolgende behandeling met de VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Dankzij de waxcompatibiliteit wordt strepen op het lakoppervlak betrouwbaar voorkomen. Bovendien ondersteunt de eenvoudig te scheiden schuimreiniger ook de glij-eigenschappen van de borstels, waardoor de lak wordt beschermd, en vermindert aanzienlijk het opnieuw vervuilen van de borstels in het systeem, wat betekent dat het ook kan worden gebruikt als een borstelshampoo. De oppervlakteactieve stoffen die het bevat, zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|200
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|204,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|221,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|580 x 580 x 970
Eigenschappen
- Effectieve borstelshampoo op basis van nanotechnologie
- Verwijdert betrouwbaar vet, olie, vuil veroorzaakt door emissies en insecten
- Creëert een nano-gestructureerd oppervlak voor latere behandeling met RM 832 Gloss Dryer NANO ASF
- Heeft zelf een waterafstotend effect
- Helpt de borstels glijden en beschermt daardoor het oppervlak van het voertuig
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vervuilen van de borstels
- Is compatibel met wax om strepen op het lakoppervlak te voorkomen
- VDA-conform
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
- Voertuigreiniging
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen
- Voertuigen