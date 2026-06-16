Onze VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic is een krachtig reinigend actief schuim met lotuseffect voor het reinigen van auto's in voertuigwasinstallaties. RM 816 Classic verwijdert effectief vet, olie en vuil veroorzaakt door emissies, evenals insectenresten. Het actieve schuim bereidt voor op het drogen, creëert een nano-gestructureerd oppervlak en is daarom perfect afgestemd op de daaropvolgende behandeling met de VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Dankzij de waxcompatibiliteit wordt strepen op het lakoppervlak betrouwbaar voorkomen. Bovendien ondersteunt de eenvoudig te scheiden schuimreiniger ook de glij-eigenschappen van de borstels, waardoor de lak wordt beschermd, en vermindert aanzienlijk het opnieuw vervuilen van de borstels in het systeem, wat betekent dat het ook kan worden gebruikt als een borstelshampoo. De oppervlakteactieve stoffen die het bevat, zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO.