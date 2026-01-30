Met de VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic voor uitstekende droogresultaten na het wassen van personenauto's en bedrijfsvoertuigen in voertuigwasinstallaties. De effectieve glansdrooghulp op basis van nanotechnologie breekt snel de waterfilm over een groot gebied af voor alle waterhardheden, en biedt zo uitstekend drogen met hoogglanzende oppervlakken. De in het proces gevormde nano-gestructureerde laag beschermt de lak effectief tot wel een maand. RM 832 Classic is ook geschikt voor gebruik met hogedrukreinigers en levert de beste resultaten in combinatie met onze Active Foam Wash Nano RM met 816 Classic. Het voldoet aan de VDA-normen en bevat noch minerale oliën noch minerale koolwaterstoffen. De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004. Met een opbrengst van maximaal 50 auto's per liter is het ook zeer zuinig.