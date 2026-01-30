Glansdroger Nano RM 832 Classic, 20l
Voor gebruik in voertuigwasinstallaties: de vloeibare glansdroger vormt een nano-gestructureerde laag en zorgt zo voor een uitstekend droogresultaat.
Met de VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic voor uitstekende droogresultaten na het wassen van personenauto's en bedrijfsvoertuigen in voertuigwasinstallaties. De effectieve glansdrooghulp op basis van nanotechnologie breekt snel de waterfilm over een groot gebied af voor alle waterhardheden, en biedt zo uitstekend drogen met hoogglanzende oppervlakken. De in het proces gevormde nano-gestructureerde laag beschermt de lak effectief tot wel een maand. RM 832 Classic is ook geschikt voor gebruik met hogedrukreinigers en levert de beste resultaten in combinatie met onze Active Foam Wash Nano RM met 816 Classic. Het voldoet aan de VDA-normen en bevat noch minerale oliën noch minerale koolwaterstoffen. De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004. Met een opbrengst van maximaal 50 auto's per liter is het ook zeer zuinig.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|4
|Gewicht (kg)
|19,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 230 x 420
Eigenschappen
- Effectieve glansdrooghulp op basis van nanotechnologie
- Snelle opbraak van de waterfilm over een groot oppervlak
- Uitstekende droogresultaten
- Beste resultaten in combinatie met Active Foam Wash NANO RM 816 ASF
- Krachtig bij elke waterhardheid
- Zorgt voor hoogglans afwerking
- Effectieve bescherming voor tot 1 maand
- VDA-conform
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen