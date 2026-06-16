Hogedrukreiniger CP 935, 20l

Krachtig reinigingsconcentraat met appelgeur voor het wassen van voertuigen. Verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen zoals stof, olie, smeervet, insectenresten, hars en klei.

Uiterst zuinige Hogedrukreiniger CP 935 met een frisse appelgeur voor grondige reiniging van auto's en fietsen bij zelfbedieningswasstations. Het krachtige reinigingsconcentraat is bijzonder effectief en lost zelfs de meest hardnekkige resten op, achtergelaten door olie, vet, boomsap, modder en insecten. Tegelijkertijd heeft het indrukwekkende milieuvriendelijke eigenschappen: de oppervlakteactieve stoffen in CP 935 zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO, en het scheidt olie en water zeer snel in de olieseparator, waardoor het hiervoor ideaal is. Met maximaal 50 autowasbeurten per liter is het hogedrukreinigingsmiddel van Kärcher ook zeer zuinig.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 12
Gewicht (kg) 20,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 21,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 250 x 230 x 430
Eigenschappen
  • Ultra-effectief hogedrukdetergens voor autowasbeurten
  • Lost zelfs de meest hardnekkige resten op van olie, vet, boomsap, modder en insecten
  • Werkt snel
  • Zeer effectief
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
  • NTA-vrij
Hogedrukreiniger CP 935, 20l
Hogedrukreiniger CP 935, 20l
Hogedrukreiniger CP 935, 20l
Hogedrukreiniger CP 935, 20l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
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Toepassingen
  • Voertuigen
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
Toebehoren