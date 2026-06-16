Hogedrukreiniger RM 806, NTA-vrij, 20l
Dit reinigingsconcentraat heeft een groot vuiloplossend vermogen en verwijdert het hardnekkigste straatvuil zoals stof, olie, smeerolie, insecten, hars en klei. NTA-vrij.
Kärcher's VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 is een veelzijdig en krachtig reinigingsmiddel dat gebruikt kan worden voor het wassen van auto's, bedrijfsvoertuigen, fietsen en motoren, speciaal ontworpen voor zelfbedieningswasstations. De NTA-vrije, uiterst effectieve hogedrukreiniger lost zelfs de meest hardnekkige resten op, zoals olie, vet, modder, insecten en boomsap. Het scheidt snel olie en water in de olieseparator. De oppervlakteactieve stoffen in het reinigingsmiddel zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004 en dragen bij aan milieuvriendelijk autowassen. Bovendien staat het concentraat uit Kärcher's VehiclePro-serie bekend om zijn hoge rendement, met wel tot 60 autowassingen per liter.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23,4
Eigenschappen
- Ultra-effectief hogedrukdetergens voor autowasbeurten
- Lost zelfs de meest hardnekkige resten op van olie, vet, boomsap, modder en insecten
- Werkt snel
- Zeer effectief
- Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afscheider.
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen