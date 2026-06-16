Kärcher's VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 is een veelzijdig en krachtig reinigingsmiddel dat gebruikt kan worden voor het wassen van auto's, bedrijfsvoertuigen, fietsen en motoren, speciaal ontworpen voor zelfbedieningswasstations. De NTA-vrije, uiterst effectieve hogedrukreiniger lost zelfs de meest hardnekkige resten op, zoals olie, vet, modder, insecten en boomsap. Het scheidt snel olie en water in de olieseparator. De oppervlakteactieve stoffen in het reinigingsmiddel zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004 en dragen bij aan milieuvriendelijk autowassen. Bovendien staat het concentraat uit Kärcher's VehiclePro-serie bekend om zijn hoge rendement, met wel tot 60 autowassingen per liter.