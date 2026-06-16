Intensieve vuiloplosser CP 930, 20l
Actief reinigend voorspuitmiddel, verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet- en olieverontreinigingen. Het versnel probleemloos het losweken en verwijderen van insectenresten.
De Intensive Dirt Remover CP 930 is de ideale voorreinigingsoplossing voor zelfbedieningswasstations, maar is ook geschikt voor het voorwassen van auto's en bedrijfsvoertuigen in voertuigwasinstallaties. Het krachtige voorreinigingsmiddel is effectief bij alle temperaturen en werkt snel en zacht voor materialen. Het reinigingsmiddel uit de krachtige CP-lijn van Kärcher laat vet, olie, vervuiling door emissies en insecten uitzetten, wat op zijn beurt deze afzettingen betrouwbaar losmaakt voor veel betere reinigingsresultaten in de daaropvolgende reinigingsstappen. Met oppervlakte-actieve stoffen die afbreekbaar zijn volgens de OECD, is het voorreinigingsmiddel milieuvriendelijk en scheidt het ook snel olie en water in de olieafscheider.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (kg)
|20,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 230 x 410
Eigenschappen
- Krachtig voorspuitmiddel voor voorwassen van personenauto's en bedrijfsvoertuigen
- Voor losweken en oplossen van olie- en vetafzettingen, emissies en insectenresten
- Verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk.
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Werkt snel
- Zachte reiniging
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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