VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 is een voertuigverzorgingsmiddel met maximale effectiviteit voor gebruik in autowassystemen met de optie "waxconservering". De speciale verzorgingsformule zorgt voor wasconservering die tot 6 maanden meegaat en beschermt effectief de lak van het voertuig tegen wegomstandigheden, insectenresten, zure regen, strooizout en andere milieu-invloeden die de lak beschadigen. Tegelijkertijd zorgt de was voor een hoogglanzende afwerking zonder residu achter te laten op glasoppervlakken of aan de wasborstels en sproeiers van het systeem te plakken. Bovendien is Polish Plus RM 831 effectief bij waterhardheid, vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen en voldoet het aan de VDA-norm. De oppervlakte-actieve stoffen die het bevat, zijn ook milieuvriendelijk, omdat ze biologisch afbreekbaar zijn volgens EEC 648/2004.