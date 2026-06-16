Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch, RM 805, NTA-vrij, 20l

Voorbehandeling voor commerciële voertuigwassingen, verwijdert hardnekkige vervuiling (smeermiddelen, roet, olie, teer, insecten, grijze film) op diverse commerciële voertuigen. NTA-vrij.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 13
Gewicht (kg) 21,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 22,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 250 x 230 x 420
Eigenschappen
  • Effectief voorbehandelingsmiddel voor het voorspoelen van bedrijfsvoertuigen.
  • Voor losweken en oplossen van olie- en vetafzettingen, emissies en insectenresten
  • Verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk.
  • Ideaal voor het reinigen van vrachtwagenzeilen.
  • Zeer goede reinigingseigenschappen, vooral met koud water.
  • Werkt snel
  • Zachte reiniging
  • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
  • NTA-vrij
Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch, RM 805, NTA-vrij, 20l
Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch, RM 805, NTA-vrij, 20l
Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch, RM 805, NTA-vrij, 20l
Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch, RM 805, NTA-vrij, 20l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Voertuigwasinstallatie
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Reiniging van dekzeilen
  • Voertuigen
Toebehoren