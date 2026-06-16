Langdurig conserveermiddel VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 van Kärcher, speciaal ontwikkeld voor autowasinstallaties met de optie "Foam Polish". Het zeer effectieve verzorgingsmiddel met lotusbloemextract en herstellend effect produceert een hoogglanzende afwerking en beschermt tegelijkertijd effectief de lak tegen wegomstandigheden, insectenresten, zure regen, strooizout en andere milieu-invloeden die de lak kunnen beschadigen. Het werkt betrouwbaar met alle waterhardheden en conserveert zonder tussentijds drogen tot wel 6 opeenvolgende autowasbeurten zonder residu achter te laten op glasoppervlakken of de wasborstels en sproeiers van het systeem te laten plakken. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 voldoet aan de VDA-normen, bevat alleen oppervlakte-actieve stoffen die biologisch afbreekbaar zijn volgens EEC 648/2004 en is ook vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen.