Shampoo voor borstelreiniging RM 811, 20l
Geconcentreerde, krachtige, wax-compatibele, VDA-conforme borstelshampoo. De actieve ingrediënten helpen de borstels te glijden, wat het oppervlak van het voertuig beschermt.
VehiclePro Borstelshampoo RM 811 Classic is geschikt voor gebruik in voertuigwasinstallaties en wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen. Het verwijdert betrouwbaar vet, olie, vuil veroorzaakt door uitstoot en typisch wegvuil, en helpt de borstels glijden, terwijl het ook hun opnieuw vervuilingspercentage vermindert, zodat ze langer kunnen blijven werken. Bovendien kan RM 811 Classic ook worden gebruikt als actief schuim en beschermt het de lak van het voertuig. De zuinige borstelshampoo kan tot 100 auto's reinigen voor elke liter en is ontworpen om samen te werken met daaropvolgende waxproducten om strepen op de lak te voorkomen. Oppervlakteactieve stoffen in de formule zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO. Bovendien scheidt het snel olie en water in de olieseparator.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|20,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Effectieve borstelshampoo voor autowas- en bedrijfsvoertuigsysteem
- Verwijdert betrouwbaar vet, olie, vuil veroorzaakt door emissies en insecten
- Helpt de borstels glijden en beschermt daardoor het oppervlak van het voertuig
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vervuilen van de borstels
- Is compatibel met wax om strepen op het lakoppervlak te voorkomen
- VDA-conform
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen