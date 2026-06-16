De alkalische VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, voor effectieve en snelle verwijdering van veelvoorkomend vuil veroorzaakt door remstof, slijtage van banden of strooizout, evenals kalkvlekken op voertuigvelgen: de alkalische VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic. Zacht voor velgen, de zeer effectieve reiniger tast ongecoate betonvloeren of stalen wielkasten niet aan. RM 801 is geschikt voor gebruik in voertuigwasinstallaties, bij zelfbedieningswasstations en met spuiteenheden, en is 90 procent biologisch afbreekbaar - de oppervlakteactieve stoffen die het bevat zijn in overeenstemming met EEC 648/2004. Met een reinigingsprestatie van ongeveer 400 velgen per liter is de gevestigde standaardreiniger ook zeer zuinig en efficiënt.