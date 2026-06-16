Vloeibaar zeem RM 833, 20l
Speciale drooghulp voor wasinstallaties zonder droger. Laat water over het volledige oppervlak wegtrekken en droogt op zonder strepen of vlekken. Ook geschikt voor hogedrukreinigers.
VehiclePro Liquid Leather RM 833 is de ideale drooghulp voor commerciële voertuigwasinstallaties zonder luchtdroging. Zijn speciale formulering vormt een gesloten film van water die van verticale oppervlakken afloopt zonder druppels te vormen en vervolgens opdroogt zonder strepen of vlekken – ideaal voor het reinigen van voertuigen met grote zichtbare oppervlakken, zoals bussen. Bovendien heeft VehiclePro Liquid Leather RM 833 ook reinigende eigenschappen vanwege de actieve ingrediënten en kan daarom worden gebruikt als borstelshampoo in systemen met slechts één doseerapparaat. Uiteraard zijn de in het product aanwezige oppervlakteactieve stoffen biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|12
|Gewicht (kg)
|20,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 240 x 390
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