Washal- en tegelreinigingsmiddel RM 841 ASF, 20l
Zuur reinigingsconcentraat voor wasstraten en tegels verwijdert snel en effectief kalkaanslag, vet, was- en reinigingsmiddelresten, evenals roestsporen van alle zuurbestendige oppervlakken.
Voor dieptereiniging en dagelijkse onderhoudsreiniging van betegelde wasstraten en carwash-installaties met hogedrukreinigers of spuitapparaten: de VehiclePro Washing Bay and Tile Cleaner RM 841 van Kärcher. De zure reiniger verwijdert snel en effectief hardnekkige kalkaanslag, olie, vet en roestafzettingen, evenals reinigingsmiddel- en wasresten van alle zuurbestendige oppervlakken. Het aangenaam en fris ruikende reinigingsmiddel is vrij van NTA, minerale oliën en minerale koolwaterstoffen, en de oppervlakteactieve stoffen erin zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004. Dankzij zijn snelle olie/water scheidende eigenschappen is RM 841 ook gemakkelijk scheidbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|21,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 240 x 390
Eigenschappen
- Effectieve, zure reiniger voor was- en wasinstallatieportalen.
- Verwijdert snel en effectief kalkaanslag, olie, vet en roestafzettingen, evenals reinigingsmiddelresidu.
- Verwijdert betrouwbaar hardnekkige verkalking
- Geschikt voor basis- en regelmatige reiniging.
- Werkt snel
- Aangenaam frisse geur
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Wasinstallaties en washalls