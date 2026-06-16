Voor dieptereiniging en dagelijkse onderhoudsreiniging van betegelde wasstraten en carwash-installaties met hogedrukreinigers of spuitapparaten: de VehiclePro Washing Bay and Tile Cleaner RM 841 van Kärcher. De zure reiniger verwijdert snel en effectief hardnekkige kalkaanslag, olie, vet en roestafzettingen, evenals reinigingsmiddel- en wasresten van alle zuurbestendige oppervlakken. Het aangenaam en fris ruikende reinigingsmiddel is vrij van NTA, minerale oliën en minerale koolwaterstoffen, en de oppervlakteactieve stoffen erin zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004. Dankzij zijn snelle olie/water scheidende eigenschappen is RM 841 ook gemakkelijk scheidbaar.