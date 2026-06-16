De T 10/1 droogzuiger van Kärcher bestaat voor 45 procent uit gerecycled materiaal¹⁾, wat grondstoffen bespaart en energiezuinig is tijdens het productieproces. Hij overtuigt met eersteklas zuigkracht, duurzaamheid, robuustheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ondanks zijn hoge zuigkracht werkt de T 10/1 met slechts 52 dB(A) en is daarmee ultra-stil, waardoor hij zonder problemen kan worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige ruimtes. De compacte machine biedt een handige, opvouwbare draaggreep voor ergonomisch transport. De T 10/1 is kantelvast en wendbaar. Het reservoirvolume van de stofzuiger is 10 liter. Zijn duurzaamheid en robuustheid komen tot uiting in kenmerken zoals het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De bij de levering inbegrepen plintenzuigmond kan worden opgeborgen in de geïntegreerde accessoire-opbergruimte op de T 10/1 en is daardoor altijd binnen handbereik. Een zeer efficiënt HEPA 14 filter kan optioneel worden aangeschaft.