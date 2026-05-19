Onze T 10/1 Adv droogzuiger kenmerkt zich door duurzaamheid, eersteklas zuigkracht, een lange levensduur, een uitgebreid assortiment accessoires en een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het gebruik van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden er vanaf het begin al grondstoffen bespaard en wordt de energiebehoefte verminderd. Omdat de T 10/1 Adv met slechts 52 dB(A) ultra-stil is bij een hoge zuigkracht, is hij bij uitstek geschikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Hij is compact, kantelvast en wendbaar en heeft een reservoirinhoud van 10 liter. De stofzuiger kan ergonomisch worden vervoerd dankzij de handige, opvouwbare draaggreep. Bovendien is hij duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De plintenzuigmond en bekledingszuigmond zijn inbegrepen en kunnen altijd binnen handbereik op de T 10/1 Adv zelf worden opgeborgen. Bij de T 10/1 Adv zijn bijzonder uitgebreide accessoires inbegrepen: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.