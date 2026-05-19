Stofzuiger T 10/1 Adv
De stille en robuuste T 10/1 Adv droogzuiger is duurzaam geproduceerd (45% gerecycled materiaal¹⁾) en biedt uitstekende zuigkracht, ergonomisch ontwerp en een uitgebreid aantal accessoires.
Onze T 10/1 Adv droogzuiger kenmerkt zich door duurzaamheid, eersteklas zuigkracht, een lange levensduur, een uitgebreid assortiment accessoires en een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het gebruik van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden er vanaf het begin al grondstoffen bespaard en wordt de energiebehoefte verminderd. Omdat de T 10/1 Adv met slechts 52 dB(A) ultra-stil is bij een hoge zuigkracht, is hij bij uitstek geschikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Hij is compact, kantelvast en wendbaar en heeft een reservoirinhoud van 10 liter. De stofzuiger kan ergonomisch worden vervoerd dankzij de handige, opvouwbare draaggreep. Bovendien is hij duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De plintenzuigmond en bekledingszuigmond zijn inbegrepen en kunnen altijd binnen handbereik op de T 10/1 Adv zelf worden opgeborgen. Bij de T 10/1 Adv zijn bijzonder uitgebreide accessoires inbegrepen: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.
Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)Perfect voor reiniging overdag. Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen. Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige en snelle vervanging van de netkabel, zelfs zonder voorkennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
- Voorkomt of verlaagt servicekosten.
Handmatige kabelopslag
- De stroomkabel is in een handomdraai opgeborgen.
- Tijdsbesparing: kabelopslag in enkele seconden.
- De stroomkabel raakt niet gedraaid en is altijd opgerold.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote aan/uit-knop.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van fleece.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Uitgebreid assortiment accessoires
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filterkorf en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|585
|Tankinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 370
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelintreksysteem
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
- Dagreiniging
Toebehoren
Onderdelen T 10/1 Adv
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