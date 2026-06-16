De T 10/1 Adv HEPA droogzuiger garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes dankzij het HEPA 14 filter, en staat voor duurzaamheid en uitstekende zuigkracht. Hij beschikt ook over indrukwekkende robuustheid, een uitgebreid assortiment accessoires en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het gebruik van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ in de productie spaart grondstoffen. De T 10/1 Adv HEPA kenmerkt zich door zijn ultra-stille werking (52 dB[A]) en kan daardoor worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Deze stofzuiger is wendbaar en kantelvast, met een reservoirinhoud van 10 liter. Hij is voorzien van een handige draaggreep met inklapfunctie, die ergonomisch transport mogelijk maakt. Hij is ook duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De levering van de T 10/1 Adv HEPA omvat een breed scala aan accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond, bekledingszuigmond en HEPA 14 filter.