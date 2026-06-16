Stofzuiger T 10/1 Adv HEPA
Robuust, ultra-stil en met focus op hygiëne: de T 10/1 Adv HEPA bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal¹⁾ en biedt naast hoge zuigkracht een efficiënt HEPA 14 filter en diverse accessoires.
De T 10/1 Adv HEPA droogzuiger garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes dankzij het HEPA 14 filter, en staat voor duurzaamheid en uitstekende zuigkracht. Hij beschikt ook over indrukwekkende robuustheid, een uitgebreid assortiment accessoires en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het gebruik van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ in de productie spaart grondstoffen. De T 10/1 Adv HEPA kenmerkt zich door zijn ultra-stille werking (52 dB[A]) en kan daardoor worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Deze stofzuiger is wendbaar en kantelvast, met een reservoirinhoud van 10 liter. Hij is voorzien van een handige draaggreep met inklapfunctie, die ergonomisch transport mogelijk maakt. Hij is ook duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De levering van de T 10/1 Adv HEPA omvat een breed scala aan accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond, bekledingszuigmond en HEPA 14 filter.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties. Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)Perfect voor reiniging overdag. Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige en snelle vervanging van de netkabel, zelfs zonder voorkennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
- Voorkomt of verlaagt servicekosten.
Handmatige kabelopslag
- De stroomkabel is in een handomdraai opgeborgen.
- Tijdsbesparing: kabelopslag in enkele seconden.
- De stroomkabel raakt niet gedraaid en is altijd opgerold.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote aan/uit-knop.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreid assortiment accessoires
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filterkorf en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|585
|Tankinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelintreksysteem
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
- Dagreiniging
Toebehoren
Onderdelen T 10/1 Adv HEPA
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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