Stofzuiger T 11/1 Classic Adv Go!Further
De T 11/1 Classic Adv Go!Further is een limited edition zwarte stofzuiger, vervaardigd uit 60% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De limited edition zwarte T 11/1 Classic Adv Go!Further stofzuiger, gemaakt van 60 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. De stofzuiger maakt indruk met zijn eersteklas zuigkracht, hoge robuustheid en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Dankzij het aandeel van 60 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden hulpbronnen vanaf het begin gespaard en wordt de energiebehoefte verminderd. Ondanks de sterke zuigkracht blijft de machine met slechts 61 dB(A) aangenaam stil, waardoor hij zelfs in geluidsgevoelige omgevingen kan worden ingezet. De compacte en stabiele stofzuiger heeft een reservoirinhoud van 11 liter en weegt slechts 4 kilogram. De ergonomische draaggreep en de geïntegreerde bocht maken langdurig werken zonder vermoeidheid en een comfortabel transport mogelijk. De 12 meter lange, insteekbare stroomkabel kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker zelf worden vervangen. Op de stofzuiger bevindt zich een speciale opbergmogelijkheid voor accessoires, zoals de zuigbuis en het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Maakt langdurig, moeiteloos werken mogelijk.
Insteekbare stroomkabelEenvoudige vervanging van netsnoer, zelfs zonder voorkennis. Reiniging kan zonder onderbreking worden voortgezet. Geen onnodig hoge servicekosten.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 60% gerecycled kunststof¹⁾. Insteekbare stroomkabel: eenvoudige vervanging van de stroomkabel verlengt de levensduur van de machine. Het reinigingsproces kan zonder grote onderbrekingen worden voortgezet. Laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A).
Laag bedrijfsgeluid van slechts 61 dB(A)
- Beschermt de gebruiker tijdens het werk.
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden en 's nachts.
- Ook geschikt voor wat de industrie "dagreiniging" noemt.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
- Gemakkelijke en praktische parkeerpositie van het vloermondstuk op de stofzuiger.
Kabelhaak
- Gemakkelijk opbergen van de stroomkabel.
- De kabel is altijd stevig vastgemaakt tijdens het transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabelhaak
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Onderdelen T 11/1 Classic Adv Go!Further
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