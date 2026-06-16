De limited edition zwarte T 11/1 Classic Adv Go!Further stofzuiger, gemaakt van 60 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. De stofzuiger maakt indruk met zijn eersteklas zuigkracht, hoge robuustheid en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Dankzij het aandeel van 60 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden hulpbronnen vanaf het begin gespaard en wordt de energiebehoefte verminderd. Ondanks de sterke zuigkracht blijft de machine met slechts 61 dB(A) aangenaam stil, waardoor hij zelfs in geluidsgevoelige omgevingen kan worden ingezet. De compacte en stabiele stofzuiger heeft een reservoirinhoud van 11 liter en weegt slechts 4 kilogram. De ergonomische draaggreep en de geïntegreerde bocht maken langdurig werken zonder vermoeidheid en een comfortabel transport mogelijk. De 12 meter lange, insteekbare stroomkabel kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker zelf worden vervangen. Op de stofzuiger bevindt zich een speciale opbergmogelijkheid voor accessoires, zoals de zuigbuis en het vloermondstuk.