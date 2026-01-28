Stofzuiger T 11/1 Classic *EU
Laag gewicht, hoge zuigkracht, uiterst robuust: ziehier onze stofzuiger T 11/1 Classic die de doorslaggevende criteria van professionele gebruikers samenbrengt in een prijsgunstige, compacte stofzuiger.
Onze stofzuiger T 11/1 Classic is veelzijdig en gemakkelijk te verplaatsen dankzij zijn laag gewicht van amper 3,8 kg. Hierdoor is hij de perfecte keuze voor professionele gebruikers die regelmatig van gebruikslocatie wisselen. Met een ruime tankinhoud van 11 liter genereert deze compacte machine uit de instapklasse een vacuüm van 235 mbar/23.5 kpa aan een vermogen van 850 W, waardoor hij uitstekende zuigresultaten kan garanderen op een korte tijd. De stofzuiger werkt zo geruisloos aan amper 61 dB(A), dat niet alleen de gebruiker beschermd wordt, maar dat het werk ook uitgevoerd kan worden op elk moment van de dag, bv. in geluidgevoelige omgevingen zoals in ziekenhuizen of hotels. Een ergonomische bocht zorgt voor lange toepassingen zonder vermoeid te geraken. U kan zelfs moeiteloos op trappen stofzuigen, dankzij de geïntegreerde handgreep. Het robuuste ontwerp van de T 11/1 Classic zorgt niet alleen voor een lange levensduur van het toestel, maar de bumper helemaal rondom voorkomt ook dat het toestel omvalt. De accessoires, zoals de zuigslang of de vloerzuigmond kunnen handig worden opgeborgen op de stofzuiger. Er wordt ook een vliesfilter mee geleverd. En op aanvraag is er ook een hoogwaardige HEPA 14 filter beschikbaar.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
Zeer laag gebruikslawaai van amper 61 dB(A)Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts. Laag gebruikslawaai beschermt de gebruiker.
KabelhaakHet netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen. Praktische opberging voor de kabel.
Duurzaam en robuust ontwerp van de machine
- Gemakkelijk en comfortabel te vervoeren en op te bergen.
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
- Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 285 x 385
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof
- Kabelhaak
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Veelzijdig en kan gebruikt worden op plaatsen met de hoogste hygiënische eisen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren