Onze stofzuiger T 11/1 Classic is veelzijdig en gemakkelijk te verplaatsen dankzij zijn laag gewicht van amper 3,8 kg. Hierdoor is hij de perfecte keuze voor professionele gebruikers die regelmatig van gebruikslocatie wisselen. Met een ruime tankinhoud van 11 liter genereert deze compacte machine uit de instapklasse een vacuüm van 235 mbar/23.5 kpa aan een vermogen van 850 W, waardoor hij uitstekende zuigresultaten kan garanderen op een korte tijd. De stofzuiger werkt zo geruisloos aan amper 61 dB(A), dat niet alleen de gebruiker beschermd wordt, maar dat het werk ook uitgevoerd kan worden op elk moment van de dag, bv. in geluidgevoelige omgevingen zoals in ziekenhuizen of hotels. Een ergonomische bocht zorgt voor lange toepassingen zonder vermoeid te geraken. U kan zelfs moeiteloos op trappen stofzuigen, dankzij de geïntegreerde handgreep. Het robuuste ontwerp van de T 11/1 Classic zorgt niet alleen voor een lange levensduur van het toestel, maar de bumper helemaal rondom voorkomt ook dat het toestel omvalt. De accessoires, zoals de zuigslang of de vloerzuigmond kunnen handig worden opgeborgen op de stofzuiger. Er wordt ook een vliesfilter mee geleverd. En op aanvraag is er ook een hoogwaardige HEPA 14 filter beschikbaar.