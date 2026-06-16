Onze T 11/1 Classic HEPA Re!Plast droogzuiger staat voor duurzaamheid, hygiëne, maximale zuigkracht en lange levensduur. Gemaakt van 60% gerecycleerde materialen¹⁾, waardoor het energieverbruik tijdens de productie aanzienlijk wordt verlaagd en het gebruik van waardevolle grondstoffen wordt beperkt. Dankzij het standaard meegeleverde HEPA 14-filter, gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019 met filtratie- en afscheidingsgraad van 99,995%, voldoet de T 11/1 Classic HEPA Re!Plast aan de hoogste veiligheidsnormen voor omgevingen met strenge hygiëne-eisen. Zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aerosolen en ziektekiemen van slechts enkele micrometers worden betrouwbaar tegengehouden. De stofzuiger genereert met een vermogen van 850 watt een onderdruk van 235 mbar / 23,5 kPa, waardoor maximale zuigkracht wordt bereikt bij een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A) – ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen. Met een reservoirvolume van 11 liter, een gewicht van slechts 4,4 kg, een draaggreep en ergonomische bocht is deze kantelvaste en compacte droogzuiger ontworpen voor langdurig, vermoeidheidsvrij werken en eenvoudig transport. Accessoires zoals zuigbuis en vloermondstuk kunnen praktisch op het toestel worden opgeborgen. Een vliesfilterzak wordt standaard meegeleverd.