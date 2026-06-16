Stofzuiger T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast
Duurzame, hygiënische Kärcher T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast: Gemaakt van 60% gerecycled materiaal. De stofzuiger combineert een hoog zuigvermogen, laag gewicht en HEPA 14-filtratie.
Onze T 11/1 Classic HEPA Re!Plast droogzuiger staat voor duurzaamheid, hygiëne, maximale zuigkracht en lange levensduur. Gemaakt van 60% gerecycleerde materialen¹⁾, waardoor het energieverbruik tijdens de productie aanzienlijk wordt verlaagd en het gebruik van waardevolle grondstoffen wordt beperkt. Dankzij het standaard meegeleverde HEPA 14-filter, gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019 met filtratie- en afscheidingsgraad van 99,995%, voldoet de T 11/1 Classic HEPA Re!Plast aan de hoogste veiligheidsnormen voor omgevingen met strenge hygiëne-eisen. Zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aerosolen en ziektekiemen van slechts enkele micrometers worden betrouwbaar tegengehouden. De stofzuiger genereert met een vermogen van 850 watt een onderdruk van 235 mbar / 23,5 kPa, waardoor maximale zuigkracht wordt bereikt bij een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A) – ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen. Met een reservoirvolume van 11 liter, een gewicht van slechts 4,4 kg, een draaggreep en ergonomische bocht is deze kantelvaste en compacte droogzuiger ontworpen voor langdurig, vermoeidheidsvrij werken en eenvoudig transport. Accessoires zoals zuigbuis en vloermondstuk kunnen praktisch op het toestel worden opgeborgen. Een vliesfilterzak wordt standaard meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecyclede materialenGeproduceerd met minder grondstoffen en minder energie. Het gebruik van gerecyclede materialen vermindert de CO2-uitstoot. Innovatieve, duurzame, robuuste en daardoor zeer zuinige machine.
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie en afscheidingsgraad van 99,995% houdt kleine deeltjes tegen. Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
Zeer laag gebruikslawaai van amper 61 dB(A)
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts.
- Laag gebruikslawaai beschermt de gebruiker.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Veilig en gemakkelijk transport van de machine inclusief accessoires.
- Snel en veilig opbergen van de stroomkabel aan de kabelhaak.
- Gemakkelijke en praktische parkeerpositie van het vloermondstuk op de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 285 x 385
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 480 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabelhaak
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Veelzijdig en kan gebruikt worden op plaatsen met de hoogste hygiënische eisen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
- Healthcare
Toebehoren
Onderdelen T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.