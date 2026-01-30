Onze T 11/1 Classic HEPA Re!Plast stofzuiger staat voor duurzaamheid, hygiëne en maximale zuigkracht. Gemaakt van 60 procent recyclaat*, wordt de energie die nodig is voor de productie ervan aanzienlijk verminderd en wordt het gebruik van waardevolle grondstoffen geminimaliseerd. Dankzij het standaard HEPA 14-filter, gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019, met een filtratie- en afscheidingsrendement van 99,995%, voldoet de T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ook aan de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aerosolen en ziektekiemen in het bereik van enkele micrometers worden betrouwbaar vastgehouden. De stofzuiger genereert met een vermogen van 850 watt een vacuüm van 235 mbar/23,5 kpa en maakt zo een maximale zuigkracht mogelijk bij een laag werkgeluid van slechts 61 dB(A) - ideaal voor geluidsgevoelige locaties. Met een reservoirinhoud van 11 liter, een gewicht van slechts 4,2 kilogram, een draaggreep en een ergonomische buiging kunt u met de niet-kiepbare, compacte stofzuiger langdurig onvermoeibaar doorwerken en is hij gemakkelijk te vervoeren. Accessoires zoals de zuigbuis en het vloermondstuk kunnen eenvoudig op de stofzuiger worden opgeborgen. Een vliesfilterzak is inbegrepen.