Stofzuiger T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Duurzaam en hygiënisch: de stofzuiger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast bestaat voor 60% uit recyclaat*, bespaart dus grondstoffen en overtuigt met een hoge zuigkracht en een HEPA 14-filter.
Onze T 11/1 Classic HEPA Re!Plast stofzuiger staat voor duurzaamheid, hygiëne en maximale zuigkracht. Gemaakt van 60 procent recyclaat*, wordt de energie die nodig is voor de productie ervan aanzienlijk verminderd en wordt het gebruik van waardevolle grondstoffen geminimaliseerd. Dankzij het standaard HEPA 14-filter, gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019, met een filtratie- en afscheidingsrendement van 99,995%, voldoet de T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ook aan de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aerosolen en ziektekiemen in het bereik van enkele micrometers worden betrouwbaar vastgehouden. De stofzuiger genereert met een vermogen van 850 watt een vacuüm van 235 mbar/23,5 kpa en maakt zo een maximale zuigkracht mogelijk bij een laag werkgeluid van slechts 61 dB(A) - ideaal voor geluidsgevoelige locaties. Met een reservoirinhoud van 11 liter, een gewicht van slechts 4,2 kilogram, een draaggreep en een ergonomische buiging kunt u met de niet-kiepbare, compacte stofzuiger langdurig onvermoeibaar doorwerken en is hij gemakkelijk te vervoeren. Accessoires zoals de zuigbuis en het vloermondstuk kunnen eenvoudig op de stofzuiger worden opgeborgen. Een vliesfilterzak is inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecyclede materialenGeproduceerd met minder grondstoffen en minder energie. Het gebruik van gerecyclede materialen vermindert de CO2-uitstoot. Innovatieve, duurzame, robuuste en daardoor zeer zuinige machine.
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie en afscheidingsgraad van 99,995% houdt kleine deeltjes tegen. Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
Zeer laag gebruikslawaai van amper 61 dB(A)
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts.
- Laag gebruikslawaai beschermt de gebruiker.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Veilig en gemakkelijk transport van de machine inclusief accessoires.
- Snel en veilig opbergen van de stroomkabel aan de kabelhaak.
- Gemakkelijke en praktische parkeerpositie van het vloermondstuk op de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 285 x 385
* Alle kunststof onderdelen, exclusief accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabelhaak
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Veelzijdig en kan gebruikt worden op plaatsen met de hoogste hygiënische eisen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
- Healthcare
Toebehoren
Onderdelen T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.