Stofzuiger T 15/1
Ultra-stil, sutainable en duurzaam: de T 15/1 droogzuiger, gemaakt van 45% gerecycled materiaal*, biedt uitstekende zuigkracht en een ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp.
Onze T 15/1 droogzuiger is gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal* en wordt daardoor geproduceerd op een manier die grondstoffen spaart. Hij overtuigt met uitstekende zuigkracht, ultra-stille werking, duurzaamheid, robuustheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Zijn duurzaamheid blijkt uit kenmerken zoals het robuuste chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Ondanks de hoge zuigkracht bedraagt het bedrijfsgeluid van de T 15/1 slechts 52 dB(A). Dankzij deze ultra-stille werking kan hij op elk moment worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. De compacte stofzuiger is kantelvast en wendbaar en kan ergonomisch en dicht bij het lichaam worden vervoerd met behulp van de opvouwbare draaggreep. Het reservoirvolume van de stofzuiger is 15 liter. Dankzij de geïntegreerde accessoire-opbergruimte kan de meegeleverde plintenzuigmond altijd binnen handbereik op de T 15/1 worden opgeborgen. Een zeer effectief HEPA 14 filter kan optioneel worden aangeschaft.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.
Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)Perfect voor reiniging overdag. Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen. Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige en snelle vervanging van de netkabel, zelfs zonder voorkennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
- Voorkomt of verlaagt servicekosten.
Slim, handmatig kabeloprolsysteem
- De stroomkabel is in een handomdraai opgeborgen.
- Tijdsbesparing: kabelopslag in enkele seconden.
- De stroomkabel raakt niet gedraaid en is altijd opgerold.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote aan/uit-knop.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Een zeer effectief HEPA 14-filter kan als optie worden besteld
- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van fleece.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- De kierenzuigmond kan gemakkelijk in de machinekop worden opgeborgen.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|585
|Tankinhoud (l)
|15
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle kunststof onderdelen, exclusief accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelintreksysteem
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
- Dagreiniging
Toebehoren
Onderdelen T 15/1
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.