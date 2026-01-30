Onze T 15/1 droogzuiger is gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal* en wordt daardoor geproduceerd op een manier die grondstoffen spaart. Hij overtuigt met uitstekende zuigkracht, ultra-stille werking, duurzaamheid, robuustheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Zijn duurzaamheid blijkt uit kenmerken zoals het robuuste chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Ondanks de hoge zuigkracht bedraagt het bedrijfsgeluid van de T 15/1 slechts 52 dB(A). Dankzij deze ultra-stille werking kan hij op elk moment worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. De compacte stofzuiger is kantelvast en wendbaar en kan ergonomisch en dicht bij het lichaam worden vervoerd met behulp van de opvouwbare draaggreep. Het reservoirvolume van de stofzuiger is 15 liter. Dankzij de geïntegreerde accessoire-opbergruimte kan de meegeleverde plintenzuigmond altijd binnen handbereik op de T 15/1 worden opgeborgen. Een zeer effectief HEPA 14 filter kan optioneel worden aangeschaft.