Stofzuiger T 15/1 HEPA
De T 15/1 Adv HEPA is gericht op hygiëne, is duurzaam en ultrastil en biedt naast de hoge zuigkracht een effectief HEPA 14-filter en vele accessoires.
De T 15/1 Adv HEPA droogzuiger staat voor: hoge zuigkracht, ultrastille werking, robuustheid, indrukwekkende prijs-prestatieverhouding en uitgebreide accessoires. Het HEPA 14-filter garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes. De robuustheid komt onder meer tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Door te produceren uit 45 procent gerecycled materiaal* worden grondstoffen gespaard. Omdat de 15/1 Adv HEPA ultrastil werkt met een geluidsniveau van slechts 52 dB(A), is hij ideaal voor schoonmaak overdag en geluidsgevoelige locaties. Hij is compact, stabiel en wendbaar en heeft een containerinhoud van 15 liter. Met de scharnierende draagbeugel kan de stofzuiger ergonomisch en dicht aan het lichaam worden vervoerd. Het spleetmondstuk en het meubelmondstuk worden meegeleverd en kunnen altijd binnen handbereik op de stofzuiger worden opgeborgen. De T 15/1 Adv HEPA wordt geleverd met een bijzonder uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatisch bochtstuk, lichtgewicht, in lengte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, schakelbaar vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk, meubelzuigmond en HEPA 14-filter .
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties. Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)Perfect voor reiniging overdag. Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige en snelle vervanging van de netkabel, zelfs zonder voorkennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
- Voorkomt of verlaagt servicekosten.
Handmatige kabelopslag
- De stroomkabel is in een handomdraai opgeborgen.
- Tijdsbesparing: kabelopslag in enkele seconden.
- De stroomkabel raakt niet gedraaid en is altijd opgerold.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote aan/uit-knop.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreid assortiment accessoires
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filterkorf en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|585
|Tankinhoud (l)
|15
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle kunststof onderdelen, exclusief accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelintreksysteem
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
- Dagreiniging
