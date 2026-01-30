De T 15/1 Adv HEPA droogzuiger staat voor: hoge zuigkracht, ultrastille werking, robuustheid, indrukwekkende prijs-prestatieverhouding en uitgebreide accessoires. Het HEPA 14-filter garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes. De robuustheid komt onder meer tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Door te produceren uit 45 procent gerecycled materiaal* worden grondstoffen gespaard. Omdat de 15/1 Adv HEPA ultrastil werkt met een geluidsniveau van slechts 52 dB(A), is hij ideaal voor schoonmaak overdag en geluidsgevoelige locaties. Hij is compact, stabiel en wendbaar en heeft een containerinhoud van 15 liter. Met de scharnierende draagbeugel kan de stofzuiger ergonomisch en dicht aan het lichaam worden vervoerd. Het spleetmondstuk en het meubelmondstuk worden meegeleverd en kunnen altijd binnen handbereik op de stofzuiger worden opgeborgen. De T 15/1 Adv HEPA wordt geleverd met een bijzonder uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatisch bochtstuk, lichtgewicht, in lengte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, schakelbaar vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk, meubelzuigmond en HEPA 14-filter .