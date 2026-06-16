De compacte T 7/1 Classic Adv droogzuiger werkt extreem stil met 62 dB(A) en is dankzij zijn uitstekende zuigkracht ideaal geschikt voor tapijten en harde vloeren. Dankzij zijn lage gewicht en ergonomische draaggreep is hij gemakkelijk met één hand te transporteren, zelfs over trappen en treden. Het chassis, dat is uitgerust met twee vaste en twee zwenkwielen, zorgt voor goede roleigenschappen en de ergonomisch gevormde bocht maakt vermoeidheidsvrij werken mogelijk, zelfs bij langdurige werkzaamheden. De 7 liter grote vuilcontainer wordt beschermd door een rondom lopende stootrand, die beschadigingen aan muren, meubilair en de container zelf voorkomt. Het insteekbare netsnoer voor de T 7/1 Classic Adv is 7,5 meter lang en kan snel door de gebruiker worden vervangen. De uitrusting omvat standaard ook een fleece filterzak.