Stofzuiger T 7/1 Classic Adv
De T 7/1 Classic Adv overtuigt met zijn ergonomische ontwerp, goede prijs-kwaliteitverhouding en uitstekende zuigkracht. Wordt geleverd met gemakkelijk vervangbaar netsnoer (7,5 m).
De compacte T 7/1 Classic Adv droogzuiger werkt extreem stil met 62 dB(A) en is dankzij zijn uitstekende zuigkracht ideaal geschikt voor tapijten en harde vloeren. Dankzij zijn lage gewicht en ergonomische draaggreep is hij gemakkelijk met één hand te transporteren, zelfs over trappen en treden. Het chassis, dat is uitgerust met twee vaste en twee zwenkwielen, zorgt voor goede roleigenschappen en de ergonomisch gevormde bocht maakt vermoeidheidsvrij werken mogelijk, zelfs bij langdurige werkzaamheden. De 7 liter grote vuilcontainer wordt beschermd door een rondom lopende stootrand, die beschadigingen aan muren, meubilair en de container zelf voorkomt. Het insteekbare netsnoer voor de T 7/1 Classic Adv is 7,5 meter lang en kan snel door de gebruiker worden vervangen. De uitrusting omvat standaard ook een fleece filterzak.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Maakt langdurig, moeiteloos werken mogelijk.
Uitstekende zuigkrachtProfessionele kwaliteit. Goede prijs/prestatieverhouding.
Insteekbare stroomkabelEenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder enige voorkennis. Het reinigingsproces kan zonder onderbreking worden voortgezet. Geen onnodig hoge servicekosten.
Kabelhaak
- Gemakkelijk opbergen van de stroomkabel.
- Veilige bevestiging van de kabel tijdens transport.
Permanente hoofdfilterkorf
- Gemaakt van robuust fleece.
- Duurzaam: kan met de hand worden gewassen op 30 °C.
Robuuste bumper
- Beschermt meubels, muren en machine tegen beschadigingen.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 62 dB(A)
- Zacht voor de gebruiker tijdens het werk.
- Ideaal voor het werken in geluidsgevoelige gebieden en 's nachts.
- Ook geschikt voor wat de industrie "dagreiniging" noemt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|7
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|375 x 285 x 310
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof
- Kabelhaak
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
Toepassingen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Onderdelen T 7/1 Classic Adv
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