Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen met binnenschroefdraad - en flexibel gebruik maken van één of twee actieve uitgangen. Daarbij kunnen ofwel beide uitgangen zijwaarts ofwel één uitgang zijwaarts en de andere naar boven uiteen gaan. Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33,3 mm).