2-weg aansluitstuk voor pompen, G1

Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.

Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen met binnenschroefdraad - en flexibel gebruik maken van één of twee actieve uitgangen. Daarbij kunnen ofwel beide uitgangen zijwaarts ofwel één uitgang zijwaarts en de andere naar boven uiteen gaan. Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33,3 mm).

Kenmerken en voordelen
2-weg aansluitstuk
  • Snelle aansluiting van de wateraansluitingen met binnendrada aan een pomp met binnendraad. Voor het gebruik van één of twee actieve outlets. Inclusief kapje.
Flexibele installatie
  • Optimale aansluiting van de aangesloten slang en de lijnen.
Installatie zonder gereedschap
  • Geen gereedschap nodig voor de aansluiting
Verbeterde aansluitdraad
  • Veilige dichting van het aansluitstuk zonder dichtingsband, enz.
Specificaties

Technische gegevens

Afmetingen 1" tot 1"
Aansluitdraad G1
Diameter 1″
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 80 x 128 x 40

Uitvoering

  • Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
Toepassingen
  • Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
  • Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
  • Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.