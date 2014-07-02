2-weg aansluitstuk voor pompen, G1
Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.
Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen met binnenschroefdraad - en flexibel gebruik maken van één of twee actieve uitgangen. Daarbij kunnen ofwel beide uitgangen zijwaarts ofwel één uitgang zijwaarts en de andere naar boven uiteen gaan. Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33,3 mm).
Kenmerken en voordelen
2-weg aansluitstuk
- Snelle aansluiting van de wateraansluitingen met binnendrada aan een pomp met binnendraad. Voor het gebruik van één of twee actieve outlets. Inclusief kapje.
Flexibele installatie
- Optimale aansluiting van de aangesloten slang en de lijnen.
Installatie zonder gereedschap
- Geen gereedschap nodig voor de aansluiting
Verbeterde aansluitdraad
- Veilige dichting van het aansluitstuk zonder dichtingsband, enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|1" tot 1"
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|1″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|80 x 128 x 40
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.