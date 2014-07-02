Aanbouwset muntafstandsbediening HDS M-klasse
Achteraf te monteren munttester voor de apparaten uit de HDS-midden- en superklasse voor zelfbediening. Voor montage op het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,5
Onderdelen Aanbouwset muntafstandsbediening HDS M-klasse
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