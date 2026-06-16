Aanbouwset schuimsproeier

Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier

Schuimreinigingsmiddelen-set. De schuimsproeier is ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes en in de voedingsindustrie of overal waar en lange inwerktijd noodzakelijk is. Aansluiting op de spuitlans (vervangt de hogedruksproeier).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
Compatibele apparaten
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Onderdelen Aanbouwset schuimsproeier

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