Accessoires set RVM 4

Deze accessoireset voor de RVM 4 Comfort omvat 1 hoofdborstel, 2 dweilpads, 2 zijborstels en 2 filters.

Voor een constant perfecte reinigingsprestatie: met de accessoireset reinigt de RVM 4 Comfort weer als nieuw. De set bevat reserveonderdelen die eenvoudig te vervangen zijn, een optimale reinigingsprestatie garanderen en de levensduur van de RVM 4 verlengen. De set bevat 1 hoofdborstel, 2 dweilpads, 2 zijborstels en 2 filters.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (delen) 7
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 198 x 213 x 92
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