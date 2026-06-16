Voor een constant perfecte reinigingsprestatie: met de accessoireset reinigt de RVM 4 Comfort weer als nieuw. De set bevat reserveonderdelen die eenvoudig te vervangen zijn, een optimale reinigingsprestatie garanderen en de levensduur van de RVM 4 verlengen. De set bevat 1 hoofdborstel, 2 dweilpads, 2 zijborstels en 2 filters.