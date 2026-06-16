Accessoires set RVM 4
Deze accessoireset voor de RVM 4 Comfort omvat 1 hoofdborstel, 2 dweilpads, 2 zijborstels en 2 filters.
Voor een constant perfecte reinigingsprestatie: met de accessoireset reinigt de RVM 4 Comfort weer als nieuw. De set bevat reserveonderdelen die eenvoudig te vervangen zijn, een optimale reinigingsprestatie garanderen en de levensduur van de RVM 4 verlengen. De set bevat 1 hoofdborstel, 2 dweilpads, 2 zijborstels en 2 filters.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|7
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|198 x 213 x 92