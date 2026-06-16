Voldoet aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden: ons hoogeffectieve HEPA 14-filter, gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019, maakt indruk met een afscheidingsgraad van 99,995 procent en houdt zelfs minuscule deeltjes van enkele micrometers tegen. Zelfs aerosolen, virussen en ziektekiemen worden betrouwbaar en vrijwel volledig opgevangen en niet terug in de omgevingslucht afgegeven.