Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)

Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
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