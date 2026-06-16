Add-on kit Control transformer
Schakelkast met stuurtransformator (nominaal vermogen 100 VA) en 10 m snoer (met stekker) voor de HKF 30/14-E binnenreinigingskop.
Elektrisch kastje met regeltransformator (nominaal vermogen 100 Volt-ampère) en 10 meter snoer met stekker voor de HKF 30/14-E interieurreinigingskop. Ingangsspanning: 230, 400, 420 en 460 volt, 50/60 hertz. Uitgangsspanning: 24 volt AC.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230 - 460
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,6