Add-on kit Control transformer

Schakelkast met stuurtransformator (nominaal vermogen 100 VA) en 10 m snoer (met stekker) voor de HKF 30/14-E binnenreinigingskop.

Elektrisch kastje met regeltransformator (nominaal vermogen 100 Volt-ampère) en 10 meter snoer met stekker voor de HKF 30/14-E interieurreinigingskop. Ingangsspanning: 230, 400, 420 en 460 volt, 50/60 hertz. Uitgangsspanning: 24 volt AC.

Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230 - 460
Frequentie (Hz) 50 - 60
Gewicht (incl. doos) (kg) 6,6
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