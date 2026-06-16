Add-on kit flame guard HDS
Lichtsensor voor het bewaken van de brandervlam. Werking: bij uitgaan van de vlam wordt de brandstoftoevoer afgesloten.
Lichtsensor voor het bewaken van de branderflame. Werking: bij uitgaan van de vlam wordt de brandstoftoevoer afgesloten. Verplicht voor stationair gebruik van mobiele machines. Geschikt voor alle nieuwe machines in de HDS compact-, midden- en superklasse.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Onderdelen Add-on kit flame guard HDS
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.