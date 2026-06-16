Met de accessoirekit voor de bedrijfstijdenteller kunnen bedieners eenvoudig en nauwkeurig de exacte looptijd van de machine bepalen. De teller is ontworpen om eenvoudig op de bedieningseenheid te worden geïnstalleerd, aangezien de positionering al is meegenomen in het ontwerp van de bedieningseenheid. Dankzij het duidelijke digitale display zijn de bedrijfstijden gemakkelijk af te lezen, wat helpt bij het optimaliseren van service-intervallen. Dit garandeert niet alleen een efficiënter onderhoudsbeheer, maar zorgt er ook voor dat de totale gebruiksuren altijd zichtbaar en traceerbaar zijn.