Add-on kit hour counter
Accessoire voor het bepalen van de totale bedrijfstijd van een apparaat. Handig voor onderhoudsplanning en gebruiksstatistieken.
Met de accessoirekit voor de bedrijfstijdenteller kunnen bedieners eenvoudig en nauwkeurig de exacte looptijd van de machine bepalen. De teller is ontworpen om eenvoudig op de bedieningseenheid te worden geïnstalleerd, aangezien de positionering al is meegenomen in het ontwerp van de bedieningseenheid. Dankzij het duidelijke digitale display zijn de bedrijfstijden gemakkelijk af te lezen, wat helpt bij het optimaliseren van service-intervallen. Dit garandeert niet alleen een efficiënter onderhoudsbeheer, maar zorgt er ook voor dat de totale gebruiksuren altijd zichtbaar en traceerbaar zijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
Onderdelen Add-on kit hour counter
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.