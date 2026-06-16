Zes meter lange aardingskabel om potentiaalvereffening tot stand te brengen tussen de straalunit en het te reinigen voorwerp tijdens het droogijsstralen. Dit is vooral nodig als het te reinigen voorwerp geïsoleerd is, bijvoorbeeld een metalen gereedschap op een rubberen mat. In dit geval kan de aardingskabel elektrostatische ontladingen voorkomen. De kabel heeft aan beide uiteinden sterke klemmen, die aan de ene kant aan de machine en aan de andere kant aan het te reinigen voorwerp kunnen worden bevestigd.