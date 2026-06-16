Add-on kit Y-verdeler perslucht
Speciale Y-fitting voor het aansluiten van 2 persluchtslangen met kleine doorsnede op droogijsstraalmachines.
De speciaal ontworpen Y-fitting maakt het mogelijk om 2 persluchtslangen met een kleine doorsnede rechtstreeks aan te sluiten op Kärcher-droogijsstraalsystemen met innovatief Liquid-to-Pellet-proces. Dit eenvoudig te installeren accessoire zorgt voor een toename van de hoeveelheid perslucht voor de toevoer naar de Ice Blaster en daarmee voor een directe verbetering van de reinigingsprestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|106 x 100 x 27