De speciaal ontworpen Y-fitting maakt het mogelijk om 2 persluchtslangen met een kleine doorsnede rechtstreeks aan te sluiten op Kärcher-droogijsstraalsystemen met innovatief Liquid-to-Pellet-proces. Dit eenvoudig te installeren accessoire zorgt voor een toename van de hoeveelheid perslucht voor de toevoer naar de Ice Blaster en daarmee voor een directe verbetering van de reinigingsprestaties.