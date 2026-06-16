Perfect voor het reinigen van outdooruitrusting: de accessoires in de Adventure tas zijn geoptimaliseerd voor Kärcher OC 3 en OC 4 lage-drukreinigers en ideaal voor grondige, maar zachte reiniging onderweg. De Multi Jet combineert vier spuittypes in één nozzle, eenvoudig verstelbaar door de kop te draaien. Is de watertank te klein, dan kan de zuigslang water uit een jerrycan, emmer of beek halen. De veelzijdige schrobborstel, bevestigd aan de pistoolgreep, verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Alle accessoires zijn netjes op te bergen in de waterafstotende tas met extra ruimte voor kleine spullen. Compatibel met Kärcher OC 3, OC 3 Plus en OC 4; de zuigslang niet geschikt voor OC 3 Foldable.