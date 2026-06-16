Adventure accessoireset
Ideale accessoireset voor Kärcher lage-drukreinigers, voor eenvoudig schoonmaken van outdooruitrusting met perfect passende accessoires.
Perfect voor het reinigen van outdooruitrusting: de accessoires in de Adventure tas zijn geoptimaliseerd voor Kärcher OC 3 en OC 4 lage-drukreinigers en ideaal voor grondige, maar zachte reiniging onderweg. De Multi Jet combineert vier spuittypes in één nozzle, eenvoudig verstelbaar door de kop te draaien. Is de watertank te klein, dan kan de zuigslang water uit een jerrycan, emmer of beek halen. De veelzijdige schrobborstel, bevestigd aan de pistoolgreep, verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Alle accessoires zijn netjes op te bergen in de waterafstotende tas met extra ruimte voor kleine spullen. Compatibel met Kärcher OC 3, OC 3 Plus en OC 4; de zuigslang niet geschikt voor OC 3 Foldable.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi JetCombineert vier sproeitypes (punt-, vlak-, nevel- en straalstraal) in één mondstuk, dat eenvoudig kan worden aangepast door aan de sproeierkop te draaien.
AanzuigslangAls de watertank niet toereikend is, maakt de zuigslang het heel eenvoudig om water uit alternatieve bronnen te gebruiken, zoals een jerrycan, emmer of beek.
SchrobborstelDe veelzijdige schrobborstel kan op het spuitpistool zelf worden gemonteerd en verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig.
Zak voor toebehoren SC 1
- Gemaakt van machinewasbare, waterafstotende stof – ideaal voor op reis.
- Alle accessoires op één plek opgeborgen, plus extra ruimte voor extra outdoor-uitrusting.
- De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 220 x 100
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tent/campinguitrusting
- Fietsen
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken