Adventure Box

Ideaal voor iedereen die vaak onderweg is: de Adventure accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires voor de reiniging van uw outdoor uitrusting, waar u ook bent. De universele borstel die op het spuitpistool kan worden bevestigd, lost hardnekkig vuil op met de zachte borstelharen en spoelt het weg. Dankzij de aanzuigslang kunnen ook alternatieve waterbronnen, zoals waterputten of waterkannen worden gebruikt. En, last but not least, de accessoires kunnen opgeborgen worden in een handige box die op de drukreiniger kan worden vastgemaakt.