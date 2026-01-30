Adventure Box
Met de Adventure accessoire-box, kan uw outdoor uitrusting eenvoudig worden gereinigd op eender welke plaats, dankzij de optimaal aangepaste accessoires. Perfect voor iedereen die regelmatig op pad is.
Ideaal voor iedereen die vaak onderweg is: de Adventure accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires voor de reiniging van uw outdoor uitrusting, waar u ook bent. De universele borstel die op het spuitpistool kan worden bevestigd, lost hardnekkig vuil op met de zachte borstelharen en spoelt het weg. Dankzij de aanzuigslang kunnen ook alternatieve waterbronnen, zoals waterputten of waterkannen worden gebruikt. En, last but not least, de accessoires kunnen opgeborgen worden in een handige box die op de drukreiniger kan worden vastgemaakt.
Kenmerken en voordelen
Accessoire-box
- Kan onderaan de machine worden vastgeklikt zodat alles veilig is opgeborgen.
Universele borstel
- Verwijdert hardnekkig vuil.
Aanzuigslang
- Voor het gebruik van alternatieve waterbronnen zoals waterputten of kannen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 221 x 108
Inbegrepen bij levering
- Opbergbox
- Universele borstel
- Aanzuigslang
Videos
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/campinguitrusting
- Fietsen