Afvoerreinigingslans

De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (mm) 960
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Afvoerreinigingslans

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.