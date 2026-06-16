Blade LMO 2-18
Het monteren van het mes van hoogwaardig staal op de LMO 2-18 accu-grasmaaier is eenvoudig. Met een maaibreedte van 32 cm zorgt het voor een strak en schoon resultaat.
Een perfect gazon begint met een perfecte snede, mogelijk dankzij het juiste mes. Het 32 cm brede mes voor de LMO 2-18 maait ook lastig bereikbare plekken strak en egaal. Het hoogwaardige, extra scherpe stalen mes laat geen rafelige grasranden of oneffenheden achter. Zo levert de accu-grasmaaier altijd een vlekkeloos resultaat. Vervangen van het mes gaat eenvoudig in een paar stappen, zodat je meer tijd overhoudt om te maaien en te genieten van de frisse geur van versgemaaid gras.
Kenmerken en voordelen
Extra scherpe, stalen messen
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor een keurig maairesultaat zonder slordige grassprieten.
Eenvoudige vervanging van de messen
- Slechts enkele handbewegingen en maar één schroefje, en het mes is vervangen.
Effectieve vorm
- De zorgvuldig ontworpen vorm van het mes zorgt ervoor dat het maaisel in de opvangzak terechtkomt.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 2-18 accu-grasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaibreedte (cm)
|32
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|316 x 67 x 10
Toepassingen
- Tuin