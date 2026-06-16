Een perfect gazon begint met een perfecte snede, mogelijk dankzij het juiste mes. Het 32 cm brede mes voor de LMO 2-18 maait ook lastig bereikbare plekken strak en egaal. Het hoogwaardige, extra scherpe stalen mes laat geen rafelige grasranden of oneffenheden achter. Zo levert de accu-grasmaaier altijd een vlekkeloos resultaat. Vervangen van het mes gaat eenvoudig in een paar stappen, zodat je meer tijd overhoudt om te maaien en te genieten van de frisse geur van versgemaaid gras.