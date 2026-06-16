Blade LMO 3-18
Het grasmaaimes met een maaibreedte van 34 centimeter is de perfecte keuze voor de accu-grasmaaier LMO 3-18 en zorgt voor uitstekende maairesultaten.
Het extra scherpe stalen mes voor de accu-grasmaaier LMO 3-18 laat geen rafelige grasstrengen achter. Met een maaibreedte van 34 cm maait het het gras schoon en gelijkmatig, ook op lastige plekken. Het mes snijdt moeiteloos elke grasspriet precies af voor uitstekende maairesultaten. Het mes verwisselen gaat eenvoudig, zodat je meer tijd hebt om van het maaien te genieten. Dankzij de doordachte vorm landen de grasresten netjes in de opvangzak, wat het maaien extra plezierig maakt!
Kenmerken en voordelen
Extra scherpe, stalen messen
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor een keurig maairesultaat zonder slordige grassprieten.
Eenvoudige vervanging van de messen
- Slechts enkele handbewegingen en maar één schroefje, en het mes is vervangen.
Effectieve vorm
- De zorgvuldig ontworpen vorm van het mes zorgt ervoor dat het maaisel in de opvangzak terechtkomt.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 3-18 accu-grasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaibreedte (cm)
|34
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|335 x 68 x 14
Toepassingen
- Tuin