Het extra scherpe stalen mes voor de accu-grasmaaier LMO 3-18 laat geen rafelige grasstrengen achter. Met een maaibreedte van 34 cm maait het het gras schoon en gelijkmatig, ook op lastige plekken. Het mes snijdt moeiteloos elke grasspriet precies af voor uitstekende maairesultaten. Het mes verwisselen gaat eenvoudig, zodat je meer tijd hebt om van het maaien te genieten. Dankzij de doordachte vorm landen de grasresten netjes in de opvangzak, wat het maaien extra plezierig maakt!