Blowing adapter kit
Moeiteloos opblazen en leeglaten van luchtmatrassen, opblaasboten, etc. met uw Kärcher alleszuiger.
De blazeradapterset breidt het brede toepassingsgebied van de Kärcher Home & Garden alleszuigers verder uit. Wanneer de zuigslang is aangesloten op de blaasfunctie, blaast het apparaat moeiteloos luchtmatrassen, zwembadjes, zwemhulpmiddelen of zelfs opblaasboten op. Wanneer de zuigslang is aangesloten op de zuigaansluiting, wordt de lucht automatisch afgezogen en is het vervelende handmatig platdrukken verleden tijd. De accessoireset bevat een adapterstuk voor de aansluiting op de zuigslang van de alleszuiger, en drie verschillende opzetstukken (S, M en L) die compatibel zijn met de ventielen van een breed scala aan opblaasbare producten.
Kenmerken en voordelen
Opblazen met behulp van de blaasfunctie van de nat-/droogzuiger
- Bespaart tijd en moeite in vergelijking met handmatig opblazen.
Leeg laten lopen met behulp van de zuigfunctie van de nat-/droogzuiger
- Snel en handig leeg laten lopen in vergelijking met handmatige luchtverwijdering.
De accessoireset omvat een adapterstuk en mondstukken in drie maten.
- Adapterstuk voor een veilige verbinding met de zuigslang.
- De drie meegeleverde mondstukmaten (S, M en L) zijn compatibel met de ventielen van diverse opblaasbare producten en kunnen eenvoudig op het adapterstuk worden gemonteerd.
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|2
|Standaard nominale diameter (mm)
|NW 35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|110 x 70 x 80
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Toepassingen
- Opblaasbare producten (bijv. luchtbed)