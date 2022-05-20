De blazeradapterset breidt het brede toepassingsgebied van de Kärcher Home & Garden alleszuigers verder uit. Wanneer de zuigslang is aangesloten op de blaasfunctie, blaast het apparaat moeiteloos luchtmatrassen, zwembadjes, zwemhulpmiddelen of zelfs opblaasboten op. Wanneer de zuigslang is aangesloten op de zuigaansluiting, wordt de lucht automatisch afgezogen en is het vervelende handmatig platdrukken verleden tijd. De accessoireset bevat een adapterstuk voor de aansluiting op de zuigslang van de alleszuiger, en drie verschillende opzetstukken (S, M en L) die compatibel zijn met de ventielen van een breed scala aan opblaasbare producten.