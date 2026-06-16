Bocht Adv, elektrisch geleidend
Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).
Voor comfortabel stofzuigen, vooral bij een hoge mate van fijnstof: elektrisch geleidend, zeer ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Het bochtstuk is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuigers die vanaf 2017 zijn geproduceerd. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Uitvoering
|Elektrisch geleidend
|Aansluiting aan de accessoire-kant
|Conus
|Aansluiting op de zuigslang¹⁾
|Clip 2.0
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|295 x 85 x 45