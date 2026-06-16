Bocht Adv, elektrisch geleidend

Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).

Voor comfortabel stofzuigen, vooral bij een hoge mate van fijnstof: elektrisch geleidend, zeer ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Het bochtstuk is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuigers die vanaf 2017 zijn geproduceerd. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Materiaal Kunststof
Uitvoering Elektrisch geleidend
Aansluiting aan de accessoire-kant Conus
Aansluiting op de zuigslang¹⁾ Clip 2.0
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 295 x 85 x 45
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