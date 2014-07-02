Bocht, kunststof, C-32-clipsysteem

DN 32 antistatisch kunststof bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droog- en alleszuigers. Voorzien van clip 1.0 (slang) & conische aansluiting (accessoire).

Dankzij zijn antistatische eigenschappen vermindert het DN 32 kunststof bochtstuk de elektrostatische oplading tijdens het stofzuigen, terwijl de geïntegreerde luchtstroomregelaar de schuifkrachten vermindert bij het reinigen van hoogpolige of zeer dichte textiele vloerbedekkingen. Het bochtstuk heeft een clip 1.0-aansluiting aan de slangzijde en garandeert daardoor over het algemeen compatibiliteit met alleszuigers van bouwjaar tot en met 2016. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter ( ) ID 32
Materiaal Kunststof
Uitvoering Antistatisch
Aansluiting aan de accessoire-kant Conus
Aansluiting op de zuigslang¹⁾ Clip 1.0
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 290 x 75 x 50
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