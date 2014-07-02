Bocht, kunststof, C-32-clipsysteem

Dankzij zijn antistatische eigenschappen vermindert het DN 32 kunststof bochtstuk de elektrostatische oplading tijdens het stofzuigen, terwijl de geïntegreerde luchtstroomregelaar de schuifkrachten vermindert bij het reinigen van hoogpolige of zeer dichte textiele vloerbedekkingen. Het bochtstuk heeft een clip 1.0-aansluiting aan de slangzijde en garandeert daardoor over het algemeen compatibiliteit met alleszuigers van bouwjaar tot en met 2016. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.